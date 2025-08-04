Створюється ситуація, що набирає впливу той, хто має право зривати мобілізацію, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко
Чому чують голос ухилянта та не чують голос військового? Починає створюватися така ситуація, що набирають впливу ті, хто мають право зривати мобілізацію
Таку думку в етері Еспресо висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.
"Недавно же ж міністр оборони - напевно це вперше, будемо чесні, з міністрів оборони, які з широкомасштабного вторгнення, - чітко заявив, що якщо не буде роботи Центрів комплектування, не будуть вони проводити мобілізацію, то ми програємо цю війну", - сказав він.
Тимочко прокоментував останні скандали щодо ТЦК.
"Був би все-таки розрахунок на те, щоб вони активізувалися, і знову є питання відповідальності тим, хто призводить до таких конфліктів, перш за все. Бо починає створюватись така ситуація, що набирають впливу ті, хто мають право зривати мобілізацію. А це означає, що вони виставляють якимись неправильними тих, хто пішов воювати і захищати. Чому чують голос ухилянта та не чують голос військового, який просто кличе, кричать військові, що нам потрібна допомога? Нам потрібна підтримка, нам потрібні побратими, бо нам все важче і важче стає утримувати лінію фронту. Але все одно, на жаль, відбувається отака історія, яку ми зараз маємо", - додав військовий.
Він наголосив, що ця історія дійсно визріла не сьогодні.
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"Вона визріла з 2023 року, я про це теж неодноразово наголошував. Коли в деяких політиків з'явилось відчуття, особливо ті, хто у своїх політсилах були маргіналами і розуміли, що можуть опинитися поза виборчим процесом, почали грати в такі створення електоральних баз, заграючи спочатку до ухилянтів. Спочатку це виглядало як агресивно і неправильно, але, на жаль, ми бачимо зараз результат. Звичайно, тут не репресії потрібні, потрібна комунікація з тилом. А якщо й має працювати жорстко правоохоронна система, то проти тих, хто координує, організовує і нарощує цю агресію", - підсумував Тимочко.
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