Створюється ситуація, що набирає впливу той, хто має право зривати мобілізацію, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко

Таку думку в етері Еспресо висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Недавно же ж міністр оборони - напевно це вперше, будемо чесні, з міністрів оборони, які з широкомасштабного вторгнення, - чітко заявив, що якщо не буде роботи Центрів комплектування, не будуть вони проводити мобілізацію, то ми програємо цю війну", - сказав він.

Тимочко прокоментував останні скандали щодо ТЦК.

"Був би все-таки розрахунок на те, щоб вони активізувалися, і знову є питання відповідальності тим, хто призводить до таких конфліктів, перш за все. Бо починає створюватись така ситуація, що набирають впливу ті, хто мають право зривати мобілізацію. А це означає, що вони виставляють якимись неправильними тих, хто пішов воювати і захищати. Чому чують голос ухилянта та не чують голос військового, який просто кличе, кричать військові, що нам потрібна допомога? Нам потрібна підтримка, нам потрібні побратими, бо нам все важче і важче стає утримувати лінію фронту. Але все одно, на жаль, відбувається отака історія, яку ми зараз маємо", - додав військовий.

Він наголосив, що ця історія дійсно визріла не сьогодні.

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"Вона визріла з 2023 року, я про це теж неодноразово наголошував. Коли в деяких політиків з'явилось відчуття, особливо ті, хто у своїх політсилах були маргіналами і розуміли, що можуть опинитися поза виборчим процесом, почали грати в такі створення електоральних баз, заграючи спочатку до ухилянтів. Спочатку це виглядало як агресивно і неправильно, але, на жаль, ми бачимо зараз результат. Звичайно, тут не репресії потрібні, потрібна комунікація з тилом. А якщо й має працювати жорстко правоохоронна система, то проти тих, хто координує, організовує і нарощує цю агресію", - підсумував Тимочко.