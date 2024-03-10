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Суд Москви заочно заарештував українку, яка облила штучною кров'ю російського посла в Польщі

10 березня, 2024 неділя
20:40
Війна з Росією

Басманний районний суд Москви заочно заарештував громадянку України Ірину Земляну. Вона 9 травня 2022 року облила посла РФ у Польщі Сергія Андрєєва штучною кров’ю - буряковим соком

Про це повідомляє Медіазона.

Зазначено, що таке рішення було прийнято 4 березня. Проти Земляної в Росії порушили кримінальну справу щодо нападу на людину, яка має міжнародний захист, з метою провокації війни. Видання зауважує, що українку розшукують із листопада 2023 року. Водночас у лютому її ім’я додали до реєстру екстремістів та терористів із позначкою у вигляді друкарської "зірочки".

Відомо, що слідчі Слідкому Росії не назвали Земляну по-батькові ні в картці розшуку, ні в записі Росфінмоніторингу чи суді. Фото українки у картці розшуку росіяни взяли не з паспортних даних чи соціальних мереж - а з акції у польській столиці Варшаві. Там обличчя активістки облите буряковим соком.

"Це може свідчити, що слідство оголосило у розшук, а суд заочно заарештував українку, навіть не з'ясувавши, як її насправді звуть і як вона виглядає", - пояснює Медіазона.

Активістка з Полтавщини Ірина Земляна відома, зокрема, організацією блокади на польсько-білоруському кордоні. Учасники блокади протестували проти отримання Росією підсанкційних товарів з Європи через митні пости кордону. Також Ірина організувала 9 травня 2022 року акцію протесту у Варшаві. Тоді облили штучною кров’ю посла РФ у Польщі Сергія Андрєєва, який намагався покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів.

  • 7 лютого Росфінмоніторинг вніс до реєстру екстремістів і терористів очільника Головного управління розвідки України Кирила Буданова, командувача Повітряних сил ЗСУ, командувача Військово-Морських сил Олексія Неїжпапу та ще кількох українців, зокрема - Ірину Земляну.
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Польща
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