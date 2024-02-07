У РФ внесли в "реєстр терористів" очільника ГУР Буданова, командувача ВМС Неїжпапу та Повітряних сил Олещука
Росфінмоніторинг вніс до реєстру екстремістів і терористів очільника Головного управління розвідки України Кирила Буданова, командувача Повітряних сил ЗСУ, командувача Військово-Морських сил Олексія Неїжпапу та ще кількох українців
Відповідні відомості розміщено в телеграм-каналі реєстру терористів та екстремістів Росфінмоніторингу
При цьому очільника ГУР МО України Кирила Буданова до так званого реєстру екстремістів і терористів внесли з "зірочкою" – це означає, що Буданова вважають терористом. Зазначимо, в Росії "правоохоронні органи" звинувачують Буданова в причетності до 104 терактів.
Командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа в Росії оголошений у розшук у справі про нібито "замах на життя співробітника правоохоронного органу РФ".
Командувача Повітряних сил Збройних Сил України Миколу Олещука в РФ оголосили в розшук за звинуваченням у "терористичному акті після атаки безпілотників на територію РФ". Коментуючи таке рішення "судової" системи злочинного режиму держави-терориста, Олещук сказав, що "це лише підтвердження того, що роблю все правильно, це підтвердження ефективності бойової роботи Повітряних сил".
Окрім Буданова, Олещука та Неїжпапи, до реєстру країни-агресора також додали українців Сергія Бурденюка, Ірину Земляну, Катерину Кузьменко.
Командир 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ЗСУ полковник Сергій Бурденюк, на переконання слідчого комітету РФ, є "організатором атак безпілотників на російські військові аеродроми". У країні-агресорці йому заочно висунули звинувачення в низці злочинів, оголосили в міжнародний розшук й заочно заарештували.
Активістка з Полтавщини Ірина Земляна відома, зокрема, організацією блокади на польсько-білоруському кордоні. Учасники блокади протестували проти отримання Росією підсанкційних товарів з Європи через митні пости кордону. Також Ірина організувала 9 травня 2022 року акцію протесту у Варшаві. Тоді облили штучною кров’ю посла РФ у Польщі Сергія Андрєєва, який намагався покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів.
Катерина Коршик, колишня медикиня 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Збройних Сил України, родом з Луганщини. У РФ її також звинуватили в тероризмі, вона опинилася на лаві підсудних під час судилища над айдарівцями.
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У квітні так звані правоохоронні органи РФ висунули Кирилу Буданову звинувачення за чотирма статтями "у справі про теракт на Кримському мосту". У цій справі Буданова звинувачують у створенні терористичного угруповання, теракті, вчиненому групою осіб, а також зберіганні зброї та вибухівки. Лефортовський суд заочно заарештував його.
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У грудні стало відомо, що міністерство внутрішніх справ Росії оголосило Буданова в розшук. У ГУР зауважили, що не варто шукати логіки у діях російських "правоохоронців", а такі рішення є елементом підтримки пропаганди. Згодом суд у Москві вдруге заочно заарештував Буданова.
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