Світ розуміє, що це провокація РФ: ексголовний військовий прокурор України Чумак про падіння Іл-76
Головний військовий прокурор України (2019-2020 рр.) Віктор Чумак вважає, що інсценування з загиблими військовополоненими Росія організувати може, але це буде зовсім інший характер пошкоджень тіл
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Якби через падіння літака Іл-76 загинули наші військовополонені, то ми б бачили велику кількість тіл, фрагментів тіл, які розкидані на місці катастрофи. Але жодної фотографії з тілами людей немає. І це головний чинник того, який свідчить про те, що це провокація з боку РФ", - наголосив Чумак.
За словами ексголовного військового прокурора України, росіяни могли б за цей час повбивати наших людей і привезти на місце падіння літака, але це зовсім інший характер пошкоджень, і це буде видно навіть з фотографій.
"Таке інсценування можна організувати, але це буде інший характер пошкоджень тіл. Росіяни нікого не допускають на місце падіння літака. Світ чітко розуміє, що це чергова провокація РФ", - додав Чумак.
Що відомо про падіння літака Іл-76 у РФ
У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76
У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, в збитті якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання.
У Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони контролюють повітряний простір та відстежують точки запусків ракет і логістику їх постачання, особливо, із застосуванням засобів військово-транспортної авіації та будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки.
В Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.
Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76.
25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.
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