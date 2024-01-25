Світ розуміє, що це провокація РФ: ексголовний військовий прокурор України Чумак про падіння Іл-76

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Якби через падіння літака Іл-76 загинули наші військовополонені, то ми б бачили велику кількість тіл, фрагментів тіл, які розкидані на місці катастрофи. Але жодної фотографії з тілами людей немає. І це головний чинник того, який свідчить про те, що це провокація з боку РФ", - наголосив Чумак.

За словами ексголовного військового прокурора України, росіяни могли б за цей час повбивати наших людей і привезти на місце падіння літака, але це зовсім інший характер пошкоджень, і це буде видно навіть з фотографій.

"Таке інсценування можна організувати, але це буде інший характер пошкоджень тіл. Росіяни нікого не допускають на місце падіння літака. Світ чітко розуміє, що це чергова провокація РФ", - додав Чумак.

Що відомо про падіння літака Іл-76 у РФ

У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76

У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, в збитті якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони контролюють повітряний простір та відстежують точки запусків ракет і логістику їх постачання, особливо, із застосуванням засобів військово-транспортної авіації та будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76.

25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.