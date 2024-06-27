Таких випадків сотні або навіть тисячі, - заступник голови Бердянської райради про ув'язнення працівниці АЗС за українську мову
Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, що таких випадків, як незаконне ув'язнення працівниці АЗС на ТОТ є непоодиноким
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"На превеликий жаль, вона належить до тих людей, чия доля невідома, і таких випадків сотні або навіть тисячі насправді. Уявіть собі, скільки ми спілкувалися і в ефірах, і всюди, де тільки можна, що реально за українську мову, за українську позицію приїжджає черговий такий чи 1991, чи 1995 року народження (не пам'ятаю точно) названий "воєвода". Насправді в нього інше прізвище і журналісти-розслідувачі встановили практично всі його дані. Він приїжджає і показує тим самим своє "велічіє", що він потім бере цю дівчину і везе на блокпост до озброєних орків. І от за це здає, що вона на території України відповідає йому українською мовою. Уявіть собі наскільки вони бояться українців і наскільки вони бояться всього українського, якщо так бомбить від того, що їм відповідають просто тією мовою, якою розмовляє країна офіційно", - розповів заступник голови Бердянської районної ради.
Дудукалов наголосив, що попри те, що регіон переважно російськомовний, на початку повномасштабного вторгнення й навіть зараз, під час тривалої окупації, жителі продовжують опиратися ворогу.
"Ця дівчина з заправки не одна, це сьогодні символ такого цивільного спротиву. Я хотів би, щоб це бачили й чули мешканці Львова, Луцька, інших міст, які про нас кажуть, що ми східняки, що ми здали чи ще щось. Навпаки, дівчина з заправки уособлює собою наш російськомовний Бердянськ, яка сказала тому орку зважаючи, що вона розуміла повністю, які будуть наслідки. І досі люди в Бердянську, але набагато тихіше й не кажуть українською мовою, тримаються з Україною і таких дуже багато", - наголосив він.
Заступник голови Бердянської райради додав: "Я думаю, що на нього неодмінно повинно чекати кримінальне провадження на території України з відповідними наслідками, але повернемося все ж таки до долі цивільних, які було незаконно ув'язнено і піддано реальним тортурам за стандартами сталінізму, фашистської Німеччини. Таких людей неймовірно багато і не всі повернулися, чи повернуться з цього полону. На превеликий жаль, бути українцем в окупації з перших днів, як є на таких прикладах, було і залишається величезним ризиком".
Що передувало
Російський Z-блогер Кирило Федоров відкрито говорить, що "здав на підвал" працівницю АЗС у тимчасово окупованому Бердянську. Все через те, що жінка заговорила з ним українською мовою.
Окупант розповів про діалог, який трапився з дівчиною:
- Доброго вечора, прикладайте вашу картку.
- А че ты со мной на украинском разговариваешь?
- ... (Мовчить).
- Че ты со мной на украинском разговариваешь?
- Я так хочу.
Після цього рашист повіз дівчину до найближчого блокпоста у підвал.
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