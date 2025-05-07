"Територія ворога має страждати постійно": Жорін наголосив, що російське населення має відчути війну на собі
Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін впевнений, що по росіянах має "стабільно прилітати", щоб вони хоч щось зрозуміли
Про це він написав у Telegram.
"Територія ворога має страждати постійно. Населення ворожої держави має на собі відчувати війну, інакше влада РФ постійно буде демонструвати своїм громадянам: війну вести нормально, вона ж нас не торкається. Щоб наші хворі сусіди хоч щось зрозуміли, по них має стабільно прилітати", - йдеться у заяві.
За словами Максима Жоріна, не потрібно використовувати бойові підрозділи для суттєвих просувань на територію РФ.
"Враховуючи наші наявні сили та засоби, на мою особисту думку, не потрібно використовувати бойові підрозділи, їхні ресурси, на якісь суттєві просування на територію противника. Концентруватись варто на засобах дистанційного ураження. І нагадувати внаслідок дронів та ракет російським містам - у цій "грі" залучені обидві сторони", - пише заступник командира 3-ї ОШБр.
- У ніч проти 7 травня у Росії скаржилися на атаку безпілотників. Служба безпеки України підтвердила удари по військових заводах "Сплав" та "Базальт". Також під ударом опинилися два військові аеродроми.
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