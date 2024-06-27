"Тільки зносити й будувати щось нове": глава МВА про масштаби руйнувань Часового Яру
Житловий сектор Часового Яру, який перебуває під постійними обстрілами РФ, відновленню не підлягає. У місті зруйновані всі багатоповерхівки
Про це заявив начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус.
За його словами, у Часовоярській громаді станом на 27 червня залишається 643 людини, дітей серед них немає. Основний аргумент тих, хто не хоче виїжджати, – наявність власного житла. Приватний сектор зруйновано менше, ніж багатоповерхівки, але "немає жодного вцілілого будинку: як мінімум немає вікон, побитий дах".
На прохання описати те, що відбувається в Часовому Ярі, начальник адміністрації відповів, що "це важко зробити, тому що важко описати пекло".
"Місто щодня під обстрілом. Мікрорайон "Новий", "Жовтневий", безпосередньо мікрорайон "Східний" – як ми його називаємо, "Канал". На "Каналі" взагалі, слава Богу, немає людей – цивільних, я маю на увазі. Там зараз ситуація найскладніша. А так кожен мікрорайон, кожна вулиця щодня потерпає від обстрілів. Росія використовує весь арсенал, який тільки в неї є. Сюди летить усе. "Гради", артилерія, міномети, танкові обстріли, робота дронів – усе постійно. І плюс додамо, звичайно, ще авіацію", – розповів Чаус.
- У четвер, 20 червня, стало відомо, що підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила передислоковані для посилення оборони в район Часового Яру.
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