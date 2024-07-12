Токсикологічний корпус Охматдиту не підлягає відновленню, - Ляшко

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на брифінгу.

Він вказав, що деякі корпуси лікарні не підлягають відновленню, зокрема токсикологічний.

"Ми чітко знаємо, що цей корпус не підлягає відновленню. І зараз відбувається процес технічного обстеження приміщення старого технічного корпусу. Швидше за все, він також буде підлягати знесенню", - розповів Ляшко.

Наразі триває комплексне оцінювання збитків від російського удару. Гендиректор Охматдиту Володимир Жовнір зазначив, що постраждали всі корпуси дитячої лікарні, однак ступінь пошкоджень кожного різний.

Зазначено, що на наступному тижні має бути завершений перший дефектний акт стосовно пошкоджень нещодавньо зведеного корпусу лікарні. Планується, що на його базі відновлять надання медичної допомоги - відділення інтенсивної терапії, дитячої онкології, офтальмології, нейрохірургії, урології.

Надалі "Охматдит" підбере компанію, яка займатиметься будівельними роботами. Водночас зазначається, що Мінкульт повинен оцінити збитки історичних корпусів на території Охматдиту. Після цього можна буде розпочати проєктування нової будівлі на місці зруйнованих або критично пошкоджених корпусів.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит"

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

У вівторок, 9 липня, аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершилися. Унаслідок атаки Росії на цій локації загинули дві людини, по медичну допомогу звернулися 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.