Tomahawk можна запускати з літаків Су-24, але є інша проблема, - авіаексперт Романенко

Про це розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в етері Еспресо.

"Я навіть перевірив кореневий пілон літака Су-24, Tomahawk важить трохи менше 1,5 тонн, а цей кореневий пілон відтримує понад 2 тонни. Головне отримати Tomahawk, отримати дозвіл, ну і там є одна проблема, на якій я зупинився. Значить, про Tomahawk, про пускову установку. Пускова установка - це труба. Tomahawk мають контейнерний запуск, цю трубу ми можемо розмістити на будь-якій вантажівці. Без проблем, якщо там проблема, що потрібна стаціонарна, на стаціонарній пусковій установці, на будь-якій вантажівці. Крім того,в корпусі морської піхоти США списують понад 1000 пускових установок на легкій вантажівці. Крім того, можна підвішувати на СУ-24. Я вже сказав, мінімально дві ракети можна пускати із Су-24, так, як ми запускали Storm Shadow.Практично жодних проблем", - сказав він.

Валерій Романенко зауважив, що необхідне обладнання для діагностики ракети перед пуском, а також розвідувальна інформація.

"Проблема там одна: потрібне обладнання для діагностики ракети перед пуском і розвідувальна інформація для того, щоб правильно прокласти маршрут для навігаційної системи ракети. І, крім того, ввести фотографію цілі, яку потрібно уразити. Для того, щоб ракета на кінцевому відрізку донавелася високоточно, не просто прилетіла в район цілі, а навелася високоточно. Для цього потрібна відповідна, скажімо, інформація, відповідні фотографії із супутників. І оце найбільш складний момент, не пускова установка, а обладнання й інформація для того, щоб прокласти маршрути польоту цих ракет", - додав авіаексперт.