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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією "Трагедією для Європи стало те, що Борис Джонсон завадив Україні укласти мирну угоду з Росією на початку війни": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 14 березня

"Трагедією для Європи стало те, що Борис Джонсон завадив Україні укласти мирну угоду з Росією на початку війни": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 14 березня

14 березня, 2024 четвер
12:34
Війна з Росією Борис Джонсон

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 14 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 14 березня іноземні ЗМІ запустили один фейки та дві маніпуляції.

Маніпуляція: "Трагедією для Європи стало те, що Борис Джонсон завадив Україні укласти мирну угоду з Росією на початку війни, а тепер ця війна просто вийшла з-під контролю", - малайзійський конспіролог Ян Майлз Чонг написав у X (Twitter).

Маніпуляція: "Україна - це просто метафора кінця домінування долара США і кінця західної гегемонії", - заявив американський журналіст Клейтон Морріс.

Дезінформація: Американський економіст Майкл Хадсон заявив: "Пан Зеленський посилає всіх українців, яких може знайти, особливо угорських українців, російськомовних українців та румунських українців на смерть".

  • 13 березня стало відомо, що російська пропаганда запустила фейк, що українські воїни вживають психостимулятори для придушення страху.
Теги:
Світ
Україна
Володимир Зеленський
фейк
Борис Джонсон
пропаганда
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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