"Трагедією для Європи стало те, що Борис Джонсон завадив Україні укласти мирну угоду з Росією на початку війни": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 14 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 14 березня іноземні ЗМІ запустили один фейки та дві маніпуляції.

Маніпуляція: "Трагедією для Європи стало те, що Борис Джонсон завадив Україні укласти мирну угоду з Росією на початку війни, а тепер ця війна просто вийшла з-під контролю", - малайзійський конспіролог Ян Майлз Чонг написав у X (Twitter).

Маніпуляція: "Україна - це просто метафора кінця домінування долара США і кінця західної гегемонії", - заявив американський журналіст Клейтон Морріс.

Дезінформація: Американський економіст Майкл Хадсон заявив: "Пан Зеленський посилає всіх українців, яких може знайти, особливо угорських українців, російськомовних українців та румунських українців на смерть".