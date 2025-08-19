Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Трамп займає партнерську позицію до України та європейців, - Княжицький

Євген Козярін
19 серпня, 2025 вiвторок
00:21
Війна з Росією Микола Княжицький

Європа стоїть з нами поруч, нас підтримує і не дає нас здати чи зробити розмінною картою. Сьогодні вперше почали серйозно говорити про гарантії безпеки

Зміст

Про це в спецетері Еспресо щодо саміту президентів США і України за участі лідерів ЄС заявив народний депутат України Микола Княжицький.

"Я не бачу взагалі поки що перемовин, я бачу бажання перемовин, я не переконаний, що Путін на них погодиться. Дуже добре, що європейські лідери фактично стали поруч з Україною, ми дійсно в одній команді, вперше почали серйозно говорити про гарантії безпеки, серйозні гарантії безпеки, і США не відмовляються від участі в цьому", - сказав він.

На його думку, це найголовніше досягнення. 

"Я нічого не чув, щоб там хтось щось говорив про обмін територіями. Тобто, загалом, європейські країни продемонстрували єдність і США нібито теж в цьому пулі. Якою буде реакція Росії, чи готова буде Росія на перемовини в такій конфігурації, я не знаю. Я не бачу, щоб щось на це вказувало, але те, що Україна після цього буде сильнішою, це факт", - додав нардеп.

 Княжицький переконаний, що все ж таки головне залежить від наших Збройних сил, в чому ми і раніше були переконані - це теж факт, в якому ми ще раз переконалися.

"Мерц і інші учасники цієї розмови, європейці, сказали, що спочатку має бути перемир'я, а після цього розмови про сталий мир. І саме про це повинні говорити Зеленський, Путін і Трамп. Чи готові вони до цього? Я не знаю. Європа дає нам кошти, в тому числі кошти для того, щоб купувати американську зброю. І думаю, що Європа готова це робити і буде ці кошти надавати нам далі", - заявив він.

Нардеп вважає, що тут якийсь час проблем точно не буде.

"І Європа стоїть з нами поруч, нас підтримує і не дає нас здати чи зробити розмінною картою. Це все на наших очах відбувається, ми це бачимо. І за це ми можемо лише дякувати європейцям. Ну і Дональду Трампу, який все ж таки займає зараз позицію таку саму, як і наші європейські партнери. Принаймні партнерську до них і до нас позицію", - підсумував Княжицький.

  • Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори можуть продовжитися в іншому форматі.
Росія
ЄС
Микола Княжицький
Володимир Путін
Європа
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
гарантії безпеки
