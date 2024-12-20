"Треба бути амбітними": єврокомісар Домбровскіс прокоментував можливість конфіскації активів РФ для відшкодування збитків Україні

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми, безумовно, повинні досліджувати та працювати над усіма варіантами. У міжнародному праві існує встановлений принцип, що агресор несе відповідальність за шкоду, яку він завдає, тому ми повинні знайти шляхи, як змусити Росію заплатити за шкоду, яку вона завдає Україні", – заявив в інтерв’ю Домбровскіс.

Дипломатична служба ЄС проводить нові оцінки фінансово-економічних ризиків конфіскації російських активів і передачі їх Україні, повідомляло раніше видання. Дискусія набула нового імпульсу, оскільки блок зіткнувся з ризиком скорочення або припинення допомоги США Києву після інавгурації Дональда Трампа.

До цього часу ЄС і країни G7 використовували прибутки, отримані від російських активів, що перебувають під санкціями, на суму близько $300 млрд для надання допомоги Україні. Згідно з планом G7, союзники Києва схвалили механізм, за яким прибутки будуть використовуватися для підтримки пакету кредитів Києву на 50 мільярдів євро ($52,5 млрд).

Euroclear Ltd. , розрахункова палата з Брюсселя, володіє найбільшим траншем знерухомлених депозитів Росії на загальну суму 180 млрд євро.

Декілька держав-членів, включаючи Німеччину, Бельгію та Люксембург, і ЄЦБ залишаються стурбовані тим, що конфіскація може порушити принцип імунітету держави згідно з міжнародним правом і вплинути на євро як резервну валюту, а також на фінансову стабільність єврозони.

Домбровскіс стверджує, що будь-який варіант має бути "юридично надійним", щоб витримати потенційний судовий розгляд, оскільки він применшував ризики для фінансової стабільності.

"Ми вже зробили важливий крок, коли знерухомили ці активи, а також тоді виникло питання про фінансову стабільність або наслідки для євро. Але ми бачимо, що ці ризики для фінансової стабільності не матеріалізувалися", — сказав він.

Домбровскіс підкреслив, що ЄС має вивчити нові інструменти до свого наступного довгострокового бюджету, який має розпочатися в 2028 році.

"Очевидно, що нам потрібно бути амбітними у зміцненні нашої оборонної спроможності та знайти правильні інструменти фінансування на рівні ЄС і на національному рівні, оскільки загроза безпеці реальна. Особливо в контексті, коли прихильність адміністрації Трампа до цього є відносно непередбачуваною", – сказав він.