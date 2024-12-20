"Треба бути амбітними": єврокомісар Домбровскіс прокоментував можливість конфіскації активів РФ для відшкодування збитків Україні
Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС повинен розглянути можливість більш сміливих кроків, таких як конфіскація заморожених активів російського центрального банку, щоб компенсувати Україні збитки завдані війною
Про це повідомляє Bloomberg.
"Ми, безумовно, повинні досліджувати та працювати над усіма варіантами. У міжнародному праві існує встановлений принцип, що агресор несе відповідальність за шкоду, яку він завдає, тому ми повинні знайти шляхи, як змусити Росію заплатити за шкоду, яку вона завдає Україні", – заявив в інтерв’ю Домбровскіс.
Дипломатична служба ЄС проводить нові оцінки фінансово-економічних ризиків конфіскації російських активів і передачі їх Україні, повідомляло раніше видання. Дискусія набула нового імпульсу, оскільки блок зіткнувся з ризиком скорочення або припинення допомоги США Києву після інавгурації Дональда Трампа.
До цього часу ЄС і країни G7 використовували прибутки, отримані від російських активів, що перебувають під санкціями, на суму близько $300 млрд для надання допомоги Україні. Згідно з планом G7, союзники Києва схвалили механізм, за яким прибутки будуть використовуватися для підтримки пакету кредитів Києву на 50 мільярдів євро ($52,5 млрд).
Euroclear Ltd. , розрахункова палата з Брюсселя, володіє найбільшим траншем знерухомлених депозитів Росії на загальну суму 180 млрд євро.
Декілька держав-членів, включаючи Німеччину, Бельгію та Люксембург, і ЄЦБ залишаються стурбовані тим, що конфіскація може порушити принцип імунітету держави згідно з міжнародним правом і вплинути на євро як резервну валюту, а також на фінансову стабільність єврозони.
Домбровскіс стверджує, що будь-який варіант має бути "юридично надійним", щоб витримати потенційний судовий розгляд, оскільки він применшував ризики для фінансової стабільності.
"Ми вже зробили важливий крок, коли знерухомили ці активи, а також тоді виникло питання про фінансову стабільність або наслідки для євро. Але ми бачимо, що ці ризики для фінансової стабільності не матеріалізувалися", — сказав він.
Домбровскіс підкреслив, що ЄС має вивчити нові інструменти до свого наступного довгострокового бюджету, який має розпочатися в 2028 році.
"Очевидно, що нам потрібно бути амбітними у зміцненні нашої оборонної спроможності та знайти правильні інструменти фінансування на рівні ЄС і на національному рівні, оскільки загроза безпеці реальна. Особливо в контексті, коли прихильність адміністрації Трампа до цього є відносно непередбачуваною", – сказав він.
- Європейський Союз у 2025 році надасть Україні понад €30 млрд підтримки. Це дозволить майже повністю покрити фінансовий дефіцит українського бюджету, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
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