Третій удар за місяць: Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК
30 жовтня росіяни атакували теплоелектростанції компанії ДТЕК у різних регіонах України. Унаслідок обстрілу сильно пошкоджено обладнання ТЕС
Про це повідомляє ДТЕК.
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням роботи станцій.
"Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень", - йдеться у повідомленні.
У ДТЕК додають, що від початку повномасштабного вторгнення російські війська здійснили понад 210 атак на енергетичні об’єкти компанії.
- У суботу, 25 жовтня, російська армія здійснила чергову атаку на шахту енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Під землею перебувало майже пів тисячі працівників.
- Біла Церква
