Третій удар за місяць: Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК

Про це повідомляє ДТЕК.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням роботи станцій.

"Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК додають, що від початку повномасштабного вторгнення російські війська здійснили понад 210 атак на енергетичні об’єкти компанії.