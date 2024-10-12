Трьом українцям з ТОТ Запоріжжя окупанти присудили 12-13 років в'язниці за "шпигунство": хто це

Про це повідомляє окупаційна "прокуратура" Криму.

Зазначається, що "прокуратура" обвинуватила 45-річного громадянина України Сергія Попова в тому, що він на території Якимівського району зібрав дані про місця дислокації російських військових та техніки. Інформацію він нібито передавав співробітнику Головного управління розвідки міністерства оборони України.

Фото: Окупаційна прокуратура Криму

Комп’ютерника, 36-річного Олександра Жукова, окупанти обвинуватили в нібито зборі інформації про особовий склад підрозділу Росгвардії, який дислокувався в Мелітополі, та передачі цієї інформації ГУР.

Олександр Жуков

Інженера Запорізької АЕС з Енергодару, 48-річного Сергія Коржа, обвинуватили в тому, що він нібито "шпигував" за Росгвардією в Енергодарі. ФСБ викрала чоловіка на початку осені 2022 року. Його також обвинуватили в передачі інформації ГУР.

Фото: Сергій Корж

Окупанти вважають, що "надалі ця інформація могла бути використана для нанесення вогневого ураження за місцем дислокації ЗС РФ".

Рішенням "суду" Жукова та Попова засуджено до 12 років колонії суворого режиму, Коржа - до 13 років колонії суворого режиму.