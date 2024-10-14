Це буде третя країна, яка вступить у війну на боці Росії: військовослужбовець Тимочко про перекидання військових КНДР до України
Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, зазначив, що у війні проти України до союзу Росії та Білорусі може приєднатися і КНДР, перекинувши свої війська
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Якщо ми будемо мати технологічну підтримку від наших союзників, то людський потенціал Північної Кореї та Росії, звичайно, створить нам проблеми, але не глобальні. Буде загроза в тому, що КНДР, як проксі Китаю, спробують провокувати Захід у зіткненні з Південною Кореєю. А це серйозно зможе впливати на активність Японії, Південної Кореї чи США в підтримці України. Думаю, тут багато нюансів виникає. Однак, передусім – перевірка наших західних союзників, як вони будуть реагувати", - зауважив Іван Тимочко.
За його словами, в Путіна було більше розрахунку на Іран, саме на постачання іранських "шахедів" та ракет, але Іран втягнувся зараз у війну з Ізраїлем, який активно підтримують і Велика Британія, і США.
"Північна Корея має спільний кордон з Росією, тому може легко переміщати свої війська. Загроза дуже і дуже серйозна. Той кількісний особовий склад, який зараз є у КНДР, звичайно, не може впливати на перебіг бойових дій. Якщо не буде прийнято якихось кардинальних рішень або запобіжних заходів, щоб Північній Кореї не було вигідним перекидати чи задіювати свої війська для війни в Україні, то це може обернутися дуже серйозними проблемами", - прокоментував голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.
На його думку, КНДР буде третьою країною, яка вступить у війну на боці Росії.
"Ці країни - Білорусь, Росія і Північна Корея. Бо багато білоруських військових, яких задіювали у перші дні широкомасштабного вторгнення, змінили шеврони на російські та пішли воювати. Ми це пригадуємо", - резюмував Тимочко.
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12 жовтня у Washington Post повідомили, що кілька тисяч солдатів КНДР проходять навчання в РФ і можуть потрапити на війну в Україні до кінця року.
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13 жовтня український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") зазначив, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.
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