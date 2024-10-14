Це буде третя країна, яка вступить у війну на боці Росії: військовослужбовець Тимочко про перекидання військових КНДР до України

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо ми будемо мати технологічну підтримку від наших союзників, то людський потенціал Північної Кореї та Росії, звичайно, створить нам проблеми, але не глобальні. Буде загроза в тому, що КНДР, як проксі Китаю, спробують провокувати Захід у зіткненні з Південною Кореєю. А це серйозно зможе впливати на активність Японії, Південної Кореї чи США в підтримці України. Думаю, тут багато нюансів виникає. Однак, передусім – перевірка наших західних союзників, як вони будуть реагувати", - зауважив Іван Тимочко.

За його словами, в Путіна було більше розрахунку на Іран, саме на постачання іранських "шахедів" та ракет, але Іран втягнувся зараз у війну з Ізраїлем, який активно підтримують і Велика Британія, і США.

"Північна Корея має спільний кордон з Росією, тому може легко переміщати свої війська. Загроза дуже і дуже серйозна. Той кількісний особовий склад, який зараз є у КНДР, звичайно, не може впливати на перебіг бойових дій. Якщо не буде прийнято якихось кардинальних рішень або запобіжних заходів, щоб Північній Кореї не було вигідним перекидати чи задіювати свої війська для війни в Україні, то це може обернутися дуже серйозними проблемами", - прокоментував голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

На його думку, КНДР буде третьою країною, яка вступить у війну на боці Росії.

"Ці країни - Білорусь, Росія і Північна Корея. Бо багато білоруських військових, яких задіювали у перші дні широкомасштабного вторгнення, змінили шеврони на російські та пішли воювати. Ми це пригадуємо", - резюмував Тимочко.