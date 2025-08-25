Це дуже великий крок вперед, - Лакійчук про продаж США Україні ракет SМ-6

Це прокоментував керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук в етері Еспресо.

"Тут мова йде щонайменше про два типи ракет, якщо я правильно розумію. Один тип - це спеціально розроблялися для України дуже прості конструкції, які складають собою комбінацію з головної частини від авіабомби і двигуна від крилатої ракети. Фактично перетворюючи бомбу на крилату ракету. Американці ще за адміністрації Байдена, була тоді спеціальна така група, яка вивчала український досвід, українські потреби з метою розробки відповідних ракет. Не тільки ракет, різних видів озброєння саме під Україну. Ну, от зрештою ми дійшли до їх отримання, цього разу ми їх купуємо. От таке нововведення. І подивимось, наскільки вони будуть ефективні. Я думаю, що це хороший вид зброї", - сказав він.

Крім того Павло Лакійчук зауважив, що Україна має отримати ракети протиповітряної оборони SМ-6. Він назвав їх дуже крутими і вважає передачу такого озброєння великим кроком уперед.

"Також я не дуже зрозумів, але схоже, що про це йде теж мова, про передачу Україні ракети SМ-6. SМ-6 - це дуже круті ракети протиповітряної оборони. Це стандарти з системи “Іджіс”, пам'ятаєте, яка є в Сполучених Штатах, основна мета якої знищення балістичних ракет. Ну, звісно, що вони можуть і збивати і крилаті ракети, і не такі на великій відстані. Але якщо саме ці ракети передають, то це на порядок ефективніше, ніж те, що маємо PAC-3 від Patriot. Це для роботи по ворожій балістиці. Якщо ці ракети надійдуть, і невідомо, яка кількість, при будь-якому розкладі це дуже великий крок вперед", - зауважив він.