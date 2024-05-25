Це фальшиві маневри: Безсмертний про "готовність" Путіна до мирних перемовин

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Згадування Путіним "стамбульських домовленостей" - фальшиві маневри для того, щоб збити настрій Саміту миру у Швейцарії. Це фальшивка, суть якої просто торпедувати необхідні рішення, які привели б дійсно до перемоги над цим злом і дали можливість світу передихнути. Ця фальшивість, якщо подивитися з 2014 року, простежувалася у тристоронній контактній групі, потім простежується у так званій позиції Китаю щодо української кризи", - зауважив дипломат.

За його словами, ця фальшивість ще більше простежується в африканських пропозиціях миру, також у так званій позиції Папи Римського. А такі речі, як мирний план Ердогана, - це просто фальшивка.

"А завізованими документами в міжнародних відносинах, які не були підписані, можна витопити й обігріти не одну націю у світі. Але ніхто й ніколи до них не апелює, тому що це просто макулатура. Оця фальшивість, якою дише московський плішивий недопалок, живе в усьому тому, що називається Росія. І це треба зрозуміти, що у цей час в нинішній ситуації слова закінчені, розмови завершені, аби далі рефлексувати на цю фальшивість. Я вже дуже багато пройшов в переговорних процесах з цією фальшю, щоб це казати. Якщо хтось цього не розуміє, то це його трагедія", - резюмував Роман Безсмертний.