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Ексклюзив

Це інформаційна атака: генерал Маломуж про погрози Путіна щодо застосування "Орешника"

Оксана Ліховід
29 листопада, 2024 п'ятниця
15:33
Війна з Росією Микола Маломуж

Генерал армії України голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж зазначив, що Путін був особисто попереджений про наслідки можливого застосування тактичної ядерної зброї

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Путін накопичує балістичні ракети різних типів, які він планує системно використовувати. На сьогодні він може здійснити приблизно 7-8 атак із використанням до 800 ракет різного класу, здатних уражати цілі на відстані до 800 км, включаючи Львів. Втім, ці ракети, скоріш за все, будуть застосовуватись поетапно, щоб посилити терористичний тиск", - вважає Маломуж.

За словами генерала армії України, Путін показує, що "Орешник" - це перехідний етап до можливого тактичного ядерного удару. Однак, за даними розвідки, зокрема Пентагону, Путін був особисто попереджений про наслідки можливого застосування тактичної ядерної зброї. Попередження надійшло з боку США, Великої Британії, Франції, а також представників ядерного клубу, таких як Китай і Індія. Саме тому у своїх заявах він заявив, що ядерних ракет не використовуватиме, обмежившись тротиловими боєзарядами.

"Учорашня демонстрація Путіна на засіданні ОДКБ - це фактично блеф. Так дійсно, це ракета гіперзвукова, вона велика, може нести заряди, але підмінити ядерний потенціал не можна, вони невелика по об'єму. Якщо її оснастити занадто важким зарядом, вона вже не буде ядерною. Якщо будуть менші заряди, то ракета не здатна пробивати укріплені бункери чи захищені командні центри", - пояснив Маломуж.

Генерал армії України також додав, що бомбосховища та укріпрайони, зокрема в Києві, будувались із розрахунком на захист від значних ударів. Жоден "Орешник" чи аналогічна зброя не зможе успішно їх уразити. Це лише елемент інформаційної війни, спрямованої на залякування українців, керівництва держави та наших західних партнерів.

  • Російський диктатор Володимир Путін заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для нової ракети "Орешник", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада.
  • Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що бойових частин до "Орешника" не існує у неядерному оснащенні.
Теги:
Новини
Світ
Китай
Франція
Володимир Путін
Індія
російська армія
ядерна зброя
Микола Маломуж
ОДКБ
США
Військові новини
Велика Британiя
ракетний удар
ядерна небезпека
ядерна бомба
Світ про Україну
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