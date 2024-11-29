Це інформаційна атака: генерал Маломуж про погрози Путіна щодо застосування "Орешника"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Путін накопичує балістичні ракети різних типів, які він планує системно використовувати. На сьогодні він може здійснити приблизно 7-8 атак із використанням до 800 ракет різного класу, здатних уражати цілі на відстані до 800 км, включаючи Львів. Втім, ці ракети, скоріш за все, будуть застосовуватись поетапно, щоб посилити терористичний тиск", - вважає Маломуж.

За словами генерала армії України, Путін показує, що "Орешник" - це перехідний етап до можливого тактичного ядерного удару. Однак, за даними розвідки, зокрема Пентагону, Путін був особисто попереджений про наслідки можливого застосування тактичної ядерної зброї. Попередження надійшло з боку США, Великої Британії, Франції, а також представників ядерного клубу, таких як Китай і Індія. Саме тому у своїх заявах він заявив, що ядерних ракет не використовуватиме, обмежившись тротиловими боєзарядами.

"Учорашня демонстрація Путіна на засіданні ОДКБ - це фактично блеф. Так дійсно, це ракета гіперзвукова, вона велика, може нести заряди, але підмінити ядерний потенціал не можна, вони невелика по об'єму. Якщо її оснастити занадто важким зарядом, вона вже не буде ядерною. Якщо будуть менші заряди, то ракета не здатна пробивати укріплені бункери чи захищені командні центри", - пояснив Маломуж.

Генерал армії України також додав, що бомбосховища та укріпрайони, зокрема в Києві, будувались із розрахунком на захист від значних ударів. Жоден "Орешник" чи аналогічна зброя не зможе успішно їх уразити. Це лише елемент інформаційної війни, спрямованої на залякування українців, керівництва держави та наших західних партнерів.