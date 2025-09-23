Це навала живої сили противника: у 60-й ОМБр розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку

Про це в ефірі Еспресо сказав начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Максим Білоусов.

"На Лиманському напрямку складність полягає в тому, що це - навала живої сили противника: їх дуже багато, і вони виходять з різних точок. Вони можуть пересуватися вночі, можуть використовувати антидронові плащі. Але є й групи, які, наприклад, можуть діяти як ДРГ і заходити зовсім непомітно. Це переважно добре навчені піхотинці, які виконують свої окремі завдання. Тому складність саме через кількість ворожої живої сили, - наголосив Білоусов.

За словами начальника відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, на лиманському напрямку противник майже перестав використовувати механізовані штурми.

"Нещодавно наші хлопці знищили танк, знайдений на прихованих позиціях. Тобто ворог перестав використовувати техніку для пересування, натомість застосовує її як артилерію. Він може, наприклад, розмістити техніку на позиціях, завдати удару й одразу сховатися. Тож для нас дуже важливо знищувати механізовану техніку такого типу, коли ворог ховає її в укриттях", - додав Білоусов.