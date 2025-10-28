"Це не про те, що хтось хоче воювати": Зеленський пояснив свої слова щодо готовності України вести війну з РФ ще 2-3 роки
Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, який стверджував, що український лідер заявив, що Україна готова вести війну з Росією ще два-три роки
Про це пише BBC Україна.
За словами Зеленського, його висловлювання не стосувалися прогнозів щодо тривалості війни, а стосувалися фінансової стратегії підтримки України партнерами, зокрема через використання заморожених російських активів.
"Це фактично щодо заморожених активів. Коли хтось каже, що Україна ще готова кілька років воювати, я підкреслив це всім європейським лідерам: ми не будемо воювати десятиліттями. Але ви маєте показати, що здатні стабільно підтримувати Україну певний час", - зазначив він.
Президент додав, що європейські партнери наразі розробляють фінансову програму допомоги на 2–3 роки, аби забезпечити стабільну підтримку незалежно від політичних змін.
"Війна може закінчитись раніше, але гроші все одно потрібні — для відновлення, для стабільності. Це не про те, що хтось хоче воювати, а про те, щоб Україна не втратила спроможність чинити опір", - підсумував глава держави.
Днем раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що президент України Володимир Зеленський під час особистої розмови сказав йому, що його країна готова продовжувати воювати з Росією ще два-три роки.
