"Це не про те, що хтось хоче воювати": Зеленський пояснив свої слова щодо готовності України вести війну з РФ ще 2-3 роки

Про це пише BBC Україна.

За словами Зеленського, його висловлювання не стосувалися прогнозів щодо тривалості війни, а стосувалися фінансової стратегії підтримки України партнерами, зокрема через використання заморожених російських активів.

"Це фактично щодо заморожених активів. Коли хтось каже, що Україна ще готова кілька років воювати, я підкреслив це всім європейським лідерам: ми не будемо воювати десятиліттями. Але ви маєте показати, що здатні стабільно підтримувати Україну певний час", - зазначив він.

Президент додав, що європейські партнери наразі розробляють фінансову програму допомоги на 2–3 роки, аби забезпечити стабільну підтримку незалежно від політичних змін.