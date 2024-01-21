"Це поєднання "Стокгольмського синдрому" й бажання заробити грошей": депутат міськради Маріуполя Забавін щодо породіллі-пропагандистки Маріанни Вишемирської

Про це депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів у ранковому етері Еспресо.

Нещодавно мережу заполонили фото породіллі з Маріуполя Маріанни Вишемирської (Підгурської), яка втекла до РФ й агітує голосувати за російського диктатора Володимира Путіна. Забавін прокоментував цю ситуацію: "Це поєднання, скажемо так, "Стокгольмського синдрому" і бажання заробити грошей, бо, як виявилось, у людини немає жодних принципів, щоб вона там не казала, мала повну можливість виїхати або за кордон, або на підконтрольну Україні території, але ця дівчина зробила для себе вибір - працювати на окупантів".

За даними депутата, після трагедії Маріанна стала блогеркою та почала надавати ворожу гуманітарну допомогу у школах, а зараз вона одна з речниць так званого благодійного фонду "Родіна", який працює з агітацією за Путіна.

"Вона таким чином висвітлює президентську кампанію і те, що відбувається в Маріуполі, те, що там зараз збирають підписи, але за моєю інформацією, пропагандистські ЗМІ там чекають по 4-5 годин, щоб набрати хоч якусь картинку для сюжету, хоч якось зробити якісь синхрони, тому що небагато людей приходять голосувати й ставити свій підпис за те, щоб головний терорист був переобраний ще раз. Люди приходять тільки тоді, коли дають якісь продуктові набори й відповідно черги у таких пунктах куди більші, ніж черги поставити підпис за головного терориста. Саме тому росіяни організовують такі пункти вже навіть у супермаркетах, бо там виловлюють хоч якихось людей, які випадковим чином прийшли за продуктами", - підсумував депутат Маріупольської міської ради.

Нагадаємо, під час російського нападу на пологовий будинок в Маріуполі у 2022 році світові ЗМІ показали знімок відомого українського фотографа Євгена Малолєтки. На ньому була вагітна Маріанна Вишемирська (Підгурська). Після того, як її та інших жінок вивезли зі зруйнованого пологового до іншого медзакладу, вона народила дівчинку. З Маріуполя вона втекла до Росії й зараз закликає голосувати за Путіна на президентських виборах у РФ, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.