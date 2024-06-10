Це серйозний удар по ПКС Росії: військовослужбовець ЗСУ Варченко про ураження Су-57 в Астраханській області РФ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Літак Су-57 – найновіша розробка російської авіації, хоча в далекому 2010 році цей літак вийшов на серійний ринок. Зараз можемо говорити про кілька десятків Су-57, можливо, два десятки. Бо у РФ їх справді виробляють, намагаються тримати якісь темпи по виробництву цих літаків, однак, думаю, що темпи падають, тому що комплектуючі Су-57 значною мірою є західними. Це сучасний літак ціною до $100 млн. Звичайно, його знищення – серйозний удар по військово-повітряних силах або, як називають росіяни, повітряно-космічних силах РФ", - зауважив Іван Варченко.

За його словами, у Росії літаки СУ-57 ховають подалі від української території, практично не здійснюють виліт на цих літаках у повітряний простір України.

"Це ураження завдало великої шкоди російській авіації. У РФ позиціонують Су-57 як літак п'ятого покоління, ми розуміємо, що цей той літак, який вміє зависати у повітрі. Росіяни багато втратили, тепер вони подалі відтягнуть ці літаки від лінії російсько-українського фронту. А потім Су-57 стануть металобрухтом, який чекає свого часу, аби природно зникнути, бо, як бачимо, ефект від них мінімальний. З одного боку у Росії бояться застосовувати Су-57, щоб не втратити, а з іншого – все одно їх втрачають, і чим далі, тим більше", - підкреслив військовослужбовець ЗСУ.

Варченко додав, що у РФ планували до 2027 року зробити, навіть заклали якісь кошти у ВПК, близько 80 одиниць Су-57, однак війна внесла свої корективи.