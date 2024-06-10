Це серйозний удар по ПКС Росії: військовослужбовець ЗСУ Варченко про ураження Су-57 в Астраханській області РФ
Іван Варченко, військовослужбовець ЗСУ, експерт з питань національної безпеки, зазначив, що у Росії літаки СУ-57 ховають подалі від української території і на них практично не здійснюють виліт у повітряний простір України
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Літак Су-57 – найновіша розробка російської авіації, хоча в далекому 2010 році цей літак вийшов на серійний ринок. Зараз можемо говорити про кілька десятків Су-57, можливо, два десятки. Бо у РФ їх справді виробляють, намагаються тримати якісь темпи по виробництву цих літаків, однак, думаю, що темпи падають, тому що комплектуючі Су-57 значною мірою є західними. Це сучасний літак ціною до $100 млн. Звичайно, його знищення – серйозний удар по військово-повітряних силах або, як називають росіяни, повітряно-космічних силах РФ", - зауважив Іван Варченко.
За його словами, у Росії літаки СУ-57 ховають подалі від української території, практично не здійснюють виліт на цих літаках у повітряний простір України.
"Це ураження завдало великої шкоди російській авіації. У РФ позиціонують Су-57 як літак п'ятого покоління, ми розуміємо, що цей той літак, який вміє зависати у повітрі. Росіяни багато втратили, тепер вони подалі відтягнуть ці літаки від лінії російсько-українського фронту. А потім Су-57 стануть металобрухтом, який чекає свого часу, аби природно зникнути, бо, як бачимо, ефект від них мінімальний. З одного боку у Росії бояться застосовувати Су-57, щоб не втратити, а з іншого – все одно їх втрачають, і чим далі, тим більше", - підкреслив військовослужбовець ЗСУ.
Варченко додав, що у РФ планували до 2027 року зробити, навіть заклали якісь кошти у ВПК, близько 80 одиниць Су-57, однак війна внесла свої корективи.
- 8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, що розташований за 589 у км від лінії бойового зіткнення, був уражений багатоцільовий російський винищувач Су-57.
- 9 червня співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло повідомив, що літак Су-57, скоріш за все, уражено безповоротно
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