"Це стратегічна поразка і Путіна, і Росії": нардеп Мережко про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Це дуже очікувана подія. І це історична подія і для України, і для міжнародного права. Це суттєва віха у розвитку міжнародного права. Є певна міжнародно-правова тяглість: від Нюрнберзького трибуналу, потім був Токійський трибунал, ще низка трибуналів. А зараз ми в процесі створення Міжнародного спецтрибуналу зі злочину агресії. З точки зору стратегічної та міжнародно-правової, це стратегічна міжнародно-правова поразка і Путіна особисто, і Росії. Відкатати назад це буде вже неможливо. Йдеться про міжнародну справедливість", - сказав Мережко.

Нардеп підкреслив, що ратифікація цього документа є ключовою, попри необхідність опрацювання багатьох деталей. Він припустив, що для того аби трибунал почав працювати необхідно приблизно рік.

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Мережко також висловив сподівання, що до реалізації трибуналу долучаться й інші країни, наприклад, Австралія, Нова Зеландія, Японія, Південна Корея, аби наголосити, що є широка підтримка представників різних регіонів.

Він також підкреслив, що Спецтрибунал теоретично може запрацювати ще до закінчення бойових дій.

"Головне - що цей трек існує незалежно від інших подій. Путін морально, міжнародно в правовому сенсі уже програв. Він уже входить в історію як воєнний злочинець, а Росія - як держава-агресор", - сказав Мережко.

Нардеп розповів, що серед нюансів, які ще потребують вирішення, є місце розташування трибуналу, можливо, Гаага, що має символічне значення та логічний зв'язок з Міжнародним кримінальним судом. Також необхідно розв'язати питання щодо будівлі, призначення суддів та забезпечення прав підсудних.