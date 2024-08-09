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Ексклюзив

Це тільки початок: генерал Маломуж проаналізував операцію в Курській області

Оксана Ліховід
9 серпня, 2024 п'ятниця
15:35
Війна з Росією Карта Курськ 08.08.24

Генерал армії України, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначив, що росіяни не мали потужних військових формувань і укріплень у Курській області

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Мова йде про нестандартні дії й стратегію ведення війни. Ми повинні змінити стратегію нав'язаної затяжної війни РФ з перевагами й застосовувати нове мистецтво ведення війни. Ефективність досягається в операціях, на які ворог не очікує, які є дуже чутливими та системними. Однією з таких операцій є дії на Курському напрямку. Ми підготували сили й засоби, де ворог не очікував, провівши відволікаючі удари", - зауважив Маломуж. 

За словами генерала армії України, росіяни сконцентрувалися на 10 напрямках в Україні, але на Курському напрямку не були готові до системної протидії, оскільки не мали потужних військових формувань і укріплень. Військові РФ, що там перебували, не мали бойового досвіду та не були готові до війни, тому тікали або здавалися в полон.

"Представники росгвардії також тікали, разом із представниками таких міфічних організацій, як "Ахмат". Представники ФСБ, які раніше заявляли, що тримають позиції, також залишили ці території. Це той формат, який діє альтернативно. Але таких операцій має бути набагато більше, щоб ворог був дезорієнтований. Щоб росіяни мали перекидати війська, а ми завдавали основні стратегічні удари там, де вони не очікують. І розпочати в перспективі заходи зі звільнення наших територій. Це початок, і вважаю, що він успішний", - наголосив Маломуж. 

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

В Інституту вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post пише, що Україна взяла під контроль газорозподільну станцію в Суджі, що в Курській області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл та частину міста Суджа. 

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

Теги:
Новини
Росія
російська армія
ЗСУ
Микола Маломуж
Військові новини
наступ ЗСУ
втрати окупантів
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