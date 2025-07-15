"Це замало": експерт Сунгуровський припустив, скільки систем Patriot отримає Україна

Про це розповів директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський в етері Еспресо.

"Тут важко відповісти на це питання, бо, скажемо так, за військово-технічною класифікацією система - це не батарея. Тобто є військово-технічна класифікація, є організаційна класифікація. Так от система включає в себе дві релокаційні станції спостереження та наведення, пускову установку і технологічне обладнання: енергетичні установки, заправочні установки і так далі. А от батарея включає в себе дві релокаційних станції, пускову установку і оце технологічне обладнання. Тобто, якщо говорити про ті 17 систем, то невідомо, це система чи батарея. Скоріш за все, це йдеться про саме системи. Тобто це кількість пускових установок, яких в батареї може бути від чотирьох до восьми", - сказав він.

Тобто якщо розраховувати на вісім пускових установок, то це дві батареї з Німеччини, про які йшлося раніше, плюс одна пускова установка з Норвегії, яка також була обіцяна: "Тобто це замало насправді. Це, звичайно, допоможе, доповнить нашу протиповітряну оборону, але для побудови повноцінної системи, ешелонованої системи протиповітряної оборони - це замало".

Микола Сунгуровський зауважив, що крім цього говорилося про пакет військової допомоги, який включить також інше озброєння. Зокрема системи протиповітряної оборони, можливо, малого радіуса або ближньої дії.

"Але ж, крім того, обіцяний певний пакет, так би мовити, військової допомоги, який буде включати в себе й інше озброєння, в тому числі і системи ППО, мабуть, малого радіуса дії, або і ближньої дії. А також ракети, які вже належать до наступальних озброєнь. Але залишається невизначеність на яку суму, скільки саме і коли все це буде в Україні. Бо Міністр оборони Німеччини вже казав, що це не буде завтра, це забере кілька місяців. А враховуючи те, що Трамп дав Путіну 50 днів завершення його плану фактично літнього наступу, то це буде дуже критично для України, оскільки ця допомога нам надійде вже наприкінці наступу. Я вважаю, або сподіваюся на те, що решта озброєнь, які не обіцяні, але маються на увазі в цьому пакеті, надійдуть до України раніше, що вони зможуть додати до нашого оборонного потенціалу і вплинути на перебіг подій на фронті. Я дуже на це сподіваюся, але, сподівання, скажемо так, з більш песимістичним присмаком. Бо рішучість, з якою наші партнери не дають таку зброю, залишають бажати кращого, на жаль", - додав експерт.