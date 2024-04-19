"Це зовсім нова унікальна розробка": у Defense Express припустили, чим могли збити російський Ту-22М3

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Щодо знищення російського Ту-22М3, то можна тільки робити припущення, як саме це могло відбутися. Для того, щоб ураження стало можливим на заявленій дистанції понад 300 км від державного кордону, то той самий С-200 треба було настільки радикально переробити, що від цього старого радянського комплексу повинно було не залишитися нічого. Навіть зенітну ракету 5В27, яка може летіти так далеко, теж треба було переробити. Тобто поміняти бойову частину, зробити кращу електроніку, збільшити дальність польоту", - пояснив Киричевський.

За словами військового експерта, радянський комплекс С-200 є стаціонарним комплексом, і його треба було зробити мобільним.

"Це мало бути настільки радикальне перероблювання, що це по суті мав бути новий комплекс. Не кажучи про те, що радянський комплекс С-200 є стаціонарним комплексом, а треба було зробити його мобільним. Тобто це зовсім нова унікальна розробка, яка має кращі характеристики, ніж той самий радянський С-200, яку треба буде масштабувати. Щоб у ворога було менше даних про те, як ця історична подія трапилась, і, щоб вона ще повторилась, в інформаційному просторі варто робити тільки припущення", - додав Киричевський.