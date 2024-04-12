Центренерго: відновлення Трипільської ТЕС без достатньої ППО - марна справа

Про це в ефірі Української служби Голосу Америки розповів голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.

Він розповів, що частину ракет, що летіли в напрямку станції, вдалось збити, але через брак ракет для ППО ракети знищили ТЕС.

Гота вважає, що для стійкості енергетики передусім важливо забезпечити протиповітряну оборону.

"Відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив, дуже вмотивований колектив для відновлення", - сказав Гота.

Він додав, що уже є певні обіцянки надати обладнання з країн Європи.

"Знову-таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони - це, м'яко кажучи, марна справа буде", - наголосив очільник Укренерго.

За його прогнозом, з огляду на погоду, люди ще не відчують значних перебоїв зі світлом, однак відключення можуть початись ближче до літа.

"Навіть уявити складно, що буде взимку, тому що взимку - найскладніший період", - підсумував Гота.

Трипільська ТЕС забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.