Центренерго: відновлення Трипільської ТЕС без достатньої ППО - марна справа
Трипільська теплоелектростанція на Київщині підлягає відновленню. Проте через постійну загрозу атак Росії відновлення ТЕС без надання Україні систем протиповітряної оборони - це марна справа
Про це в ефірі Української служби Голосу Америки розповів голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.
Він розповів, що частину ракет, що летіли в напрямку станції, вдалось збити, але через брак ракет для ППО ракети знищили ТЕС.
Гота вважає, що для стійкості енергетики передусім важливо забезпечити протиповітряну оборону.
"Відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив, дуже вмотивований колектив для відновлення", - сказав Гота.
Він додав, що уже є певні обіцянки надати обладнання з країн Європи.
"Знову-таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони - це, м'яко кажучи, марна справа буде", - наголосив очільник Укренерго.
За його прогнозом, з огляду на погоду, люди ще не відчують значних перебоїв зі світлом, однак відключення можуть початись ближче до літа.
"Навіть уявити складно, що буде взимку, тому що взимку - найскладніший період", - підсумував Гота.
Трипільська ТЕС забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.
- Унаслідок масованої атаки РФ у ніч на 11 квітня повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ТЕС не була б знищена росіянами, якби в держави були б сучасні системи ППО Patriot
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