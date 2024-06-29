Ці комплекси в ізраїльтян прослужили 30 років: Defense Express про можливу передачу Ізраїлем ЗРК Patriot Україні

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Цей варіант з ізраїльськими Patriot, то це приблизно, коли люди собі купують так званий биток, тобто машина може їздити, але її треба привести до людського вигляду. З ізраїльськими Patriot ситуація, на жаль, така сама. З однієї сторони – 8 батарей Patriot, це 32 пускові установки, тобто вистачило б в теорії не тільки на Харків, а й, можливо, ще щось прикрити. Але перша проблема у тому, що переговори з ізраїльтянами тільки йдуть, це не означає, що хоча б післязавтра ці Patriot віддадуть нам. Поки тривають перемовини", - зауважив військовий експерт Defence Express.

За його словами, друга проблема полягає у тому, що ці ЗРК в ізраїльтян прослужили 30 років. Якщо трапиться таке диво, що нам віддадуть ці комплекси, то їх все одно доведеться везти у США на ремонт, тому що це, на жаль, зношені ЗРК.

"Якщо зробити поправку, що в Ізраїлі ці Patriot не самої сучасної модифікації, тільки PAC-2, яка не може збивати балістику, але якраз, щоб захищати Харків від літаків з КАБами, то це буквально те, що "лікар прописав". Однак проблема у тому, що ці ізраїльські Patriot треба відремонтувати перш ніж про них взагалі вести мову. Своєрідна історія минулого літа теж була з Ізраїлем, коли вони обіцяли третім країнам віддати 200 танків Merkava, щоб вони віддали ці танки нам, а потім ці всі танки з навареними мангалами опинилися у секторі Гази, то були старі танки за ізраїльськими мірками", - прокоментував Іван Киричевський.