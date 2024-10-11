ЦНС: на ринку праці Криму тотально не вистачає кадрів
У тимчасово окупованому Криму фіксують тотальну нестачу кадрів
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією ЦНС, велика частина населення залишає Крим через страх збільшення бойових дій.
"Таким чином ринок праці просідає через дефіцит робочої сили. Якщо у державних структурах проблему намагаються вирішити високими для регіону зарплатами та ротаціями російських гастролерів, то у приватному секторі проблема лишається", - йдеться у матеріалі.
У Центрі нацспротиву звернули увагу, що у російській окупації "Крим перетворився на військову базу просто неба".
- У ніч на понеділок, 7 жовтня, у Криму пролунали вибухи. На нафтобазі у Феодосії сталося загоряння через атаку дронів Сил оборони України.
- 7 жовтня військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих повідомив, що морський нафтовий термінал в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим не вперше стає об’єктом ураження з боку Сил оборони України. Цього разу удар видався найбільш результативним.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.47
- EUR Купівля 44.94Продаж 45.61
- Актуальне
- Важливе