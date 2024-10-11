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ЦНС: на ринку праці Криму тотально не вистачає кадрів

Влад Дідусь
11 жовтня, 2024 п'ятниця
03:23
Війна з Росією Новофедорівка, Крим. Фото: скріншот, Telegram

У тимчасово окупованому Криму фіксують тотальну нестачу кадрів

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, велика частина населення залишає Крим через страх збільшення бойових дій.

"Таким чином ринок праці просідає через дефіцит робочої сили. Якщо у державних структурах проблему намагаються вирішити високими для регіону зарплатами та ротаціями російських гастролерів, то у приватному секторі проблема лишається", - йдеться у матеріалі.

У Центрі нацспротиву звернули увагу, що у російській окупації "Крим перетворився на військову базу просто неба".

  • У ніч на понеділок, 7 жовтня, у Криму пролунали вибухи. На нафтобазі у Феодосії сталося загоряння через атаку дронів Сил оборони України.
  • 7 жовтня військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих повідомив, що морський нафтовий термінал в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим не вперше стає об’єктом ураження з боку Сил оборони України. Цього разу удар видався найбільш результативним.
Теги:
Україна
Росія
Крим
окуповані території
окупанти
Військові новини
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