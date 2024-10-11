ЦНС: на ринку праці Криму тотально не вистачає кадрів

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, велика частина населення залишає Крим через страх збільшення бойових дій.

"Таким чином ринок праці просідає через дефіцит робочої сили. Якщо у державних структурах проблему намагаються вирішити високими для регіону зарплатами та ротаціями російських гастролерів, то у приватному секторі проблема лишається", - йдеться у матеріалі.

У Центрі нацспротиву звернули увагу, що у російській окупації "Крим перетворився на військову базу просто неба".