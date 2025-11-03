"Ця пастка нам вигідна": військовослужбовець ЗСУ про можливий розвиток подій у Покровську
Навіть якщо росіяни в якийсь момент досягнуть успіху в Покровську, можна організувати оборону так, щоб ворог заплатив за захоплення цих позицій максимально високу ціну
Про це в ефірі Еспресо сказав військовослужбовець ЗСУ, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко.
"Згадаймо приклади міст, які росіяни брали роками. Попри те, що вони заходили в забудову, бойові дії відбувалися роками, наприклад, у Торецьку. Той факт, що зараз навіть батальйон зайшов у деякі спальні райони умовного Покровська, ще не означає, що Покровськ уже російський", - наголосив Луценко.
За словами військовослужбовця ЗСУ, навіть якщо росіяни в якийсь момент досягнуть успіху в Покровську, це можна розтягнути на тривалий період і організувати так, щоб ворог максимально дорого заплатив за взяття цих позицій, які вони вже багато разів намагалися проголосити своїми.
"Ця пастка нам вигідна, коли росіяни заявляють, що місто "наше" і намагаються терміново зробити його своїм. Натомість нам потрібно застосовувати концепцію співвідношення втрат. Тобто 1 до 10, 1 до 20 - це ті втрати, які дадуть нам можливість у перспективі виграти цю війну. Якщо ми будемо мислити інакше, існує великий ризик дзеркальних дій та інших активних кроків з боку росіян", - додав Луценко.
- Офіцер "Легіону Свободи" Володимир Назаренко зазначив, що у Покровську ворог продовжує тиск малими групами, використовуючи броньовану та легкоброньовану техніку. Більшість атак нейтралізуються, проте логістика та пересування залишаються найбільшою проблемою для Сил оборони України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.74 Купівля 41.74Продаж 42.21
- EUR Купівля 48.2Продаж 48.79
- Актуальне
- Важливе