"Ця пастка нам вигідна": військовослужбовець ЗСУ про можливий розвиток подій у Покровську

Про це в ефірі Еспресо сказав військовослужбовець ЗСУ, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко.

"Згадаймо приклади міст, які росіяни брали роками. Попри те, що вони заходили в забудову, бойові дії відбувалися роками, наприклад, у Торецьку. Той факт, що зараз навіть батальйон зайшов у деякі спальні райони умовного Покровська, ще не означає, що Покровськ уже російський", - наголосив Луценко.

За словами військовослужбовця ЗСУ, навіть якщо росіяни в якийсь момент досягнуть успіху в Покровську, це можна розтягнути на тривалий період і організувати так, щоб ворог максимально дорого заплатив за взяття цих позицій, які вони вже багато разів намагалися проголосити своїми.

"Ця пастка нам вигідна, коли росіяни заявляють, що місто "наше" і намагаються терміново зробити його своїм. Натомість нам потрібно застосовувати концепцію співвідношення втрат. Тобто 1 до 10, 1 до 20 - це ті втрати, які дадуть нам можливість у перспективі виграти цю війну. Якщо ми будемо мислити інакше, існує великий ризик дзеркальних дій та інших активних кроків з боку росіян", - додав Луценко.