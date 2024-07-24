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"У 2014 році київський режим оголосив справжню війну на знищення мирних жителів": російські фейки за 24 липня

Марина Клюєва
24 липня, 2024 середа
21:39
Війна з Росією Марія Захарова

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російські пропагандисти запустили 24 липня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 24 липня російські пропагандисти запустили два фейки.

Дезінформація: Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила: "27 липня в "ДНР" відзначатимуть трагічну дату – День пам'яті дітей-жертв війни в Донбасі... У 2014 році київський режим оголосив справжню війну на знищення мирних жителів Донецької та Луганської народних республік… Крім безпосередніх виконавців і тих, хто віддавав злочинні накази, співучасниками злочинів проти дітей є і країни "колективного Заходу".

Спростування: Це чергова цинічна заява марії захарової, спрямована на перекручування фактів. Саме росія розпочала агресію в Україні у 2014 році, що призвело до загибелі мирного населення, зокрема дітей.

Дезінформація: Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила: "Російські суди на підставі доказів слідчого комітету Росії продовжують виносити вироки українським неонацистам, які вчинили тяжкі злочини проти мирних громадян".

Спростування: російські псевдовироки і так звані докази не мають жодної обґрунтованості та легітимності. Це чергова спроба російської пропаганди демонізувати українських військових, відволікаючи увагу від воєнних злочинів російської армії в Україні.

  • 23 липня повідомлялось, що російські пропагандисти продовжують дискредитувати Україну на Заході - таким чином країна-агресор намагається зменшити підтримку нашої держави.
Теги:
Україна
Росія
Марія Захарова
фейк
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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