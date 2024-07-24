"У 2014 році київський режим оголосив справжню війну на знищення мирних жителів": російські фейки за 24 липня

За версією ЦПД при РНБО України, 24 липня російські пропагандисти запустили два фейки.

Дезінформація: Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила: "27 липня в "ДНР" відзначатимуть трагічну дату – День пам'яті дітей-жертв війни в Донбасі... У 2014 році київський режим оголосив справжню війну на знищення мирних жителів Донецької та Луганської народних республік… Крім безпосередніх виконавців і тих, хто віддавав злочинні накази, співучасниками злочинів проти дітей є і країни "колективного Заходу".

Спростування: Це чергова цинічна заява марії захарової, спрямована на перекручування фактів. Саме росія розпочала агресію в Україні у 2014 році, що призвело до загибелі мирного населення, зокрема дітей.

Дезінформація: Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила: "Російські суди на підставі доказів слідчого комітету Росії продовжують виносити вироки українським неонацистам, які вчинили тяжкі злочини проти мирних громадян".

Спростування: російські псевдовироки і так звані докази не мають жодної обґрунтованості та легітимності. Це чергова спроба російської пропаганди демонізувати українських військових, відволікаючи увагу від воєнних злочинів російської армії в Україні.