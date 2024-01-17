У 2024 році Німеччина допоможе Україні військовими товарами на понад 7 млрд євро, - Шольц

Про це він написав у Х.

"Президент Байден і я згодні: ми хочемо продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Сьогодні я говорив з президентом США телефоном. Німеччина надасть понад сім мільярдів євро у вигляді військових товарів у 2024 році", - зауважив канцлер Німеччини.