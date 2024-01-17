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У 2024 році Німеччина допоможе Україні військовими товарами на понад 7 млрд євро, - Шольц

17 січня, 2024 середа
04:07
Війна з Росією Саміт ЄС, Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у 2024 році Німеччина надасть Україні військових товарів на суму понад 7 млрд євро

Про це він написав у Х.

"Президент Байден і я згодні: ми хочемо продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Сьогодні я говорив з президентом США телефоном. Німеччина надасть понад сім мільярдів євро у вигляді військових товарів у 2024 році", - зауважив канцлер Німеччини.

  • Німеччина 4 січня оголосила про виділення нового пакета військової допомоги для України, до якого увійшли системи ППО, ракети до них, боєприпаси та допоміжна техніка.

Світ
Україна
Німеччина
допомога Україні
підтримка України
Олаф Шольц
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