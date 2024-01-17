У 2024 році Німеччина допоможе Україні військовими товарами на понад 7 млрд євро, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у 2024 році Німеччина надасть Україні військових товарів на суму понад 7 млрд євро
Про це він написав у Х.
"Президент Байден і я згодні: ми хочемо продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Сьогодні я говорив з президентом США телефоном. Німеччина надасть понад сім мільярдів євро у вигляді військових товарів у 2024 році", - зауважив канцлер Німеччини.
- Німеччина 4 січня оголосила про виділення нового пакета військової допомоги для України, до якого увійшли системи ППО, ракети до них, боєприпаси та допоміжна техніка.
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