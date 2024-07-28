У 810-й бригаді ВМФ Росії закінчились офіцери та сержанти, - "Атеш"

Про це інформує рух "Атеш".

Партизани зазначають, що в Росії не залишилось ні сержантів, ні офіцерів. Немає заступників командирів і командирів відділень та взводів по всіх напрямках.

Це стосується різних спрямувань: мінометної батареї, відділення FPV-дронів, взводів вогневої підтримки, штурмовиків, морської піхоти і зенітно-ракетних відділень.

За словами активістів, це лише мала частина того, що вони бачать у внутрішніх документах окупантів.

"Можемо констатувати лише те, що підрозділ абсолютно недієздатний. 70% вакантних посад - це заступники командирів і командири, без яких жодна армія навіть просто функціонувати не може, не те що перемагати. Тому в день ВМФ РФ ми від усього серця вітаємо з цим досягненням все керівництво ЗС РФ. Продовжуйте в тому ж дусі", - додали в "Атеш".