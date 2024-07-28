У 810-й бригаді ВМФ Росії закінчились офіцери та сержанти, - "Атеш"
Активісти партизанського руху "Атеш" дізналися, що у 810-й окремій гвардійській бригаді морської піхоти РФ така кількість вакантних посад, наче це новостворений підрозділ
Про це інформує рух "Атеш".
Партизани зазначають, що в Росії не залишилось ні сержантів, ні офіцерів. Немає заступників командирів і командирів відділень та взводів по всіх напрямках.
Це стосується різних спрямувань: мінометної батареї, відділення FPV-дронів, взводів вогневої підтримки, штурмовиків, морської піхоти і зенітно-ракетних відділень.
За словами активістів, це лише мала частина того, що вони бачать у внутрішніх документах окупантів.
"Можемо констатувати лише те, що підрозділ абсолютно недієздатний. 70% вакантних посад - це заступники командирів і командири, без яких жодна армія навіть просто функціонувати не може, не те що перемагати. Тому в день ВМФ РФ ми від усього серця вітаємо з цим досягненням все керівництво ЗС РФ. Продовжуйте в тому ж дусі", - додали в "Атеш".
- 24 червня агенти партизанського руху "Атеш" розвідали місце постійної дислокації 810-ї бригади морської піхоти РФ у Козачій бухті, що в тимчасово окупованому Криму.
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