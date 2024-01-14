У Бєлгороді встановлюють наземні бетонні мініукриття

Про це пише телеграм-канал "Блэтгород".

"В укритті на універмазі "Бєлгород" поки що провели тільки світло. В'ячеслав Гладков (губернатор Бєлгородської області, - ред.) також обіцяв розмістити там довідкову інформацію щодо надання першої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Фото: Російські тг-канали

Зазначається, що напередодні укриття підривали, аби перевірити на міцність.

"Влада підірвала бетонні конструкції від міноборони РФ, щоб довести ефективність такого захисту", - йдеться у публікації.

Як видно з наведених світлин, йдеться про мініукриття розміром із зупинку.

До цього зупинки громадського транспорту "захищали" будівельними блоками та мішками з піском.

Фото: Російські тг-канали