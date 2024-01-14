У Бєлгороді встановлюють наземні бетонні мініукриття
У неділю, 14 січня, у російському Бєлгороді почали встановлювати перші наземні бетонні укриття
Про це пише телеграм-канал "Блэтгород".
"В укритті на універмазі "Бєлгород" поки що провели тільки світло. В'ячеслав Гладков (губернатор Бєлгородської області, - ред.) також обіцяв розмістити там довідкову інформацію щодо надання першої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Фото: Російські тг-канали
Зазначається, що напередодні укриття підривали, аби перевірити на міцність.
"Влада підірвала бетонні конструкції від міноборони РФ, щоб довести ефективність такого захисту", - йдеться у публікації.
Як видно з наведених світлин, йдеться про мініукриття розміром із зупинку.
До цього зупинки громадського транспорту "захищали" будівельними блоками та мішками з піском.
Фото: Російські тг-канали
- Вдень 30 грудня в центрі російського Бєлгорода пролунали вибухи. Місцева влада заявила про обстріл міста безпілотниками, внаслідок чого нібито загинули 24 людини, а отримали поранення 108 осіб. Спецслужби України повідомили ЗМІ, що ЗСУ вдарили по військових об'єктах у місті.
- Після ситуації у Бєлгороді представник Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що РФ вимагає проведення екстреної зустрічі Радбезу ООН. Росіянин звинуватив Україну у "вбивстві мирних жителів" за допомогою боєприпасів з Чехії.
- 8 січня влада Бєлгорода повідомляла про нові обстріли: увечері ППО начебто збила 10 повітряних цілей "на підльоті до міста".
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