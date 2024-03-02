У Білгородському районі РФ заявили про атаку БПЛА: без світла залишились два села

Про це поінформував губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

"Вибуховий пристрій скинули з БПЛА на околиці села Щетинівка Білгородського району. Внаслідок вибуху постраждалих немає", - написав він у телеграм.

За його словами, є пошкодження на лінії електропередач, тимчасово без світла залишаються абоненти двох населених пунктів – Щетинівки та Чайки.