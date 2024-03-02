У Білгородському районі РФ заявили про атаку БПЛА: без світла залишились два села
29 лютого в Росії заявили про нібито атаку безпілотника на село Щетинівка Білгородського району, внаслідок чого пошкоджено ЛЕП й знеживлені два села
Про це поінформував губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.
"Вибуховий пристрій скинули з БПЛА на околиці села Щетинівка Білгородського району. Внаслідок вибуху постраждалих немає", - написав він у телеграм.
За його словами, є пошкодження на лінії електропередач, тимчасово без світла залишаються абоненти двох населених пунктів – Щетинівки та Чайки.
- У російському Санкт-Петербурзі вночі 2 березня стався вибух у житловому будинку. Росіяни кажуть, що внаслідок падіння осколків безпілотника пошкоджено багатоповерхівку, начебто є травмовані.
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