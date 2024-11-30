У Боровій на Харківщині завершили примусову евакуацію дітей із сім’ями

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Евакуація в примусовий спосіб дітей з родинами з селища Борова завершена. Всі 119 дітей евакуйовані", - зазначив Синєгубов.

Він також додав, що протягом доби із Борівського та Куп’янського напрямків евакуювали 54 людини, серед них – одна дитина.