У Боровій на Харківщині завершили примусову евакуацію дітей із сім’ями
У селищі Борова, що в Харківській області завершили примусову евакуацію дітей із родинами
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Евакуація в примусовий спосіб дітей з родинами з селища Борова завершена. Всі 119 дітей евакуйовані", - зазначив Синєгубов.
Він також додав, що протягом доби із Борівського та Куп’янського напрямків евакуювали 54 людини, серед них – одна дитина.
- Раніше на засіданні Ради оборони Харківської області ухвалили рішення щодо обов'язкової евакуації дітей із родинами з 28 населених пунктів Борівської громади.
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