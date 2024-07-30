У боях за Україну загинув доброволець з Грузії Бондо Гагнідзе

Про це інформує Ехо Кавказа.

Вказано, що 47-річний Бондо Гагнідзе зазнав смертельного поранення кулею під час масового штурму російськими військами Луганської області.

Чоловік захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Він воював у складі 67-ї бригади.

ЗМІ зазначають, що Бондо Гагнідзе став 69 грузинським добровольцем, який загинув в боях за Україну з лютого 2022 року.