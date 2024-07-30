У боях за Україну загинув доброволець з Грузії Бондо Гагнідзе
Під час боїв на Луганщині загинув грузинський доброволець, який воював за Україну, Бондо Гагнідзе
Про це інформує Ехо Кавказа.
Вказано, що 47-річний Бондо Гагнідзе зазнав смертельного поранення кулею під час масового штурму російськими військами Луганської області.
Чоловік захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Він воював у складі 67-ї бригади.
ЗМІ зазначають, що Бондо Гагнідзе став 69 грузинським добровольцем, який загинув в боях за Україну з лютого 2022 року.
- 15 липня стало відомо, що у боях за Україну загинув ще один доброволець з Грузії Зураб Іашвілі. Він помер у Львівському військовому госпіталі після отриманого на фронті поранення.
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