У бойових діях на фронті беруть участь близько 10 тис. поліціянтів, - Клименко

Про це розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Ви сьогодні могли переконатися, що у нас на лінії бойового зіткнення перебувають підрозділи Національної гвардії, прикордонники та Національна поліція. Сьогодні були два командири підрозділів саме НПУ, підрозділи, які вже кілька місяців перебувають безпосередньо у самому пеклі у Силах оборони. Це і наші спеціальні підрозділи, і "Лють", і зведені підрозділи, що воюють разом із Нацгвардією. У відсотковому співвідношенні – це 10%. Близько 10 тисяч поліціянтів – це комбатанти, що перебувають на лінії фронту", - розповів Клименко.

За словами міністра, загалом у зоні бойових дій перебувають 25 тисяч поліціянтів. Вони займаються евакуацією цивільних, роботою на блокпостах та "позаполіційною діяльністю". Загальна кількість працівників поліції, які працюють на лінії фронту та у прифронтових районах сягає 40-45 тисяч людей.

"У нас максимальна кількість людей залучена, але хотів би сказати, що у Нацполі зі 100 тисяч 25% - це жінки. І 17% - це ті люди, які не досягли мобілізаційного віку. Ось тепер можна легко порахувати 45 тисяч, про які я говорив, 25 тисяч жінки та 17% - це ті, хто не досяг мобілізаційного віку. Тобто практично всі сили Нацполу залучені", - зазначив Клименко.

На запитання про те, чому люди кажуть, що вся поліція повинна бути на фронті, голова МВС відповів, що це, ймовірно, через страх бути мобілізованим.

"З одного боку, ми бачимо поліціянта, але з іншого - ми не бачимо величезної армії слідчих, які документують тисячі злочинів, не бачимо тих, хто розкриває злочини, щоб людям жилося спокійніше", - пояснив міністр.