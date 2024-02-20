У Defence Express припустили, яку підводну зброю отримає Україна від Швеції

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Уряд Швеції виділяє Україні 15-й пакет військової допомоги загальною вартістю понад 800 млн доларів США. У переліку озброєння є вкрай цікава зброя, що вже передається до України з запасів, і називається вона "підводна зброя". Що саме мається на увазі, конкретно не сказано. Але є лише два варіанти, які підпадають під цей параметр, коли мова йде про підводну зброю. Перший - це звісно міни, а другий - це торпеди", - пояснив Катков.

За словами військового експерта, шведська компанія Saab виготовляє малогабаритні торпеди.

"Ця торпеда має вагу близько 330 кг, дальність ходу 20 км. Вона оснащена пасивними та активними сенсорами, які дозволяють уражати кораблі та підводні човни на глибині до 300 метрів. Для її запуску не потрібні спеціалізовані торпедні апарати. Додавання до морських дронів таких малогабаритних торпед, перетворює їх на цікавий далекобійний засіб, який дозволяє полювати на кораблі й підводні човни. Саме підводні човни РФ є дуже складною ціллю", - наголосив Катков.