У Defence Express припустили, яку підводну зброю отримає Україна від Швеції
Військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков вважає, що Україна від Швеції отримає торпеди, які можуть уражати кораблі та підводні човни на глибині до 300 метрів
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Уряд Швеції виділяє Україні 15-й пакет військової допомоги загальною вартістю понад 800 млн доларів США. У переліку озброєння є вкрай цікава зброя, що вже передається до України з запасів, і називається вона "підводна зброя". Що саме мається на увазі, конкретно не сказано. Але є лише два варіанти, які підпадають під цей параметр, коли мова йде про підводну зброю. Перший - це звісно міни, а другий - це торпеди", - пояснив Катков.
За словами військового експерта, шведська компанія Saab виготовляє малогабаритні торпеди.
"Ця торпеда має вагу близько 330 кг, дальність ходу 20 км. Вона оснащена пасивними та активними сенсорами, які дозволяють уражати кораблі та підводні човни на глибині до 300 метрів. Для її запуску не потрібні спеціалізовані торпедні апарати. Додавання до морських дронів таких малогабаритних торпед, перетворює їх на цікавий далекобійний засіб, який дозволяє полювати на кораблі й підводні човни. Саме підводні човни РФ є дуже складною ціллю", - наголосив Катков.
- Нагадаємо, що уранці середи, 14 лютого, у Чорному морі українські захисники спільно з ГУР підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".
- Британська розвідка вважає, що знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков" обмежить ресурси РФ у Чорному морі та вплине на логістику перевезень.
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