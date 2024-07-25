У Defense Express пояснили, чи зможе РФ разом із Китаєм побудувати тунель під Керченською протокою
Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що РФ не має коштів на будівництво тунелю під Керченською протокою
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Подібні проєкти реалізуються в першу чергу з комерційною метою, і ми бачили це на прикладі будівництва подібних переправ у різних частинах світу. Для того, щоб говорити про реалізацію проєкту підводного тунелю в умовах, які зараз є в тимчасово окупованому Криму, потрібно мати багато підстав, а їх наразі немає", - зауважив Рябих.
За словами військового експерта, наразі у РФ немає економічної доцільності, яка б залучила підрядників і партнерів з Китаю для будівництва підводного тунелю.
"У РФ немає зайвих коштів, щоб підняти цю багатомільярдну будівлю, яка могла б відігравати важливу роль. Зазначимо, що подібний тунель може бути не менш вразливим після його будівництва, але найбільш уразливим він може бути в процесі будівництва. Це більше проєкт, ніж реальні плани на будівництво подібного тунелю", - наголосив Рябих.
- 11 червня стало відомо, що російські окупанти посилили оборону Кримського моста.
- Російські окупанти будують укріплення біля Керченського мосту, аби захистити його від українських морських дронів.
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