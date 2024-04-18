РФ запустила по Україні ракети: в Дніпрі прогриміла серія вибухів
Уранці 18 квітня російська армія атакувала Україну ворожими ракетами - у Дніпрі пролунала серія вибухів
Про це повідомляє "Суспільне".
Зазначається, що у Дніпрі пролунало щонайменше два вибухи. Натомість офіційної інформації від місцевої влади немає.
Зауважимо, що перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного озброєння. Станом на 11:12 військові заявляли, що ворожий обстріл триває.
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- Увечері та у ніч на 18 квітня ворог атакував територію України ударними безпілотниками та ракетами. Більше про обстріл читайте тут!
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