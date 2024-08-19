У двох населених пунктах Донеччини посилили комендантську годину
У Курахівці та Гірнику Курахівської громади Донецької області місцева влада прийняла рішення посилити комендантську годину - обмеження діятимуть з 15:00 до 11:00
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Відтепер обмеження на пересування в Курахівці та Гірнику діятимуть з 15:00 до 11:00.
"Закликаю всіх жителів Донеччини, а особливо тих, хто живе поруч із лінією фронту, — евакуюйтесь!" - написав Філашкін.
- Нагадаємо, що такі самі обмеження вже діють у Мирнограді, Селидовому і Новогродівці.
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