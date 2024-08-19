У двох населених пунктах Донеччини посилили комендантську годину

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Відтепер обмеження на пересування в Курахівці та Гірнику діятимуть з 15:00 до 11:00.

"Закликаю всіх жителів Донеччини, а особливо тих, хто живе поруч із лінією фронту, — евакуюйтесь!" - написав Філашкін.