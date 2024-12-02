У Генштабі оприлюднили попередні підсумки впровадження нової програми базової військової підготовки
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 1 грудня провів нараду з командирами щодо якості підготовки військовослужбовців. Серед іншого обговорили зміни програми навчання офіцерів
Про це він написав у Facebook.
На нараді були присутні керівники структурних підрозділів Генштабу, командувачі видів та родів військ (сил), командири окремих бойових військових частин, начальники навчальних центрів та військових ВНЗ.
Військове керівництво обговорило попередні результати впровадження з 1 листопада нової програми базової загальної військової підготовки з терміном навчання 1,5 місяця.
"Вже у грудні перші випускники півторамісячного терміну навчання підуть до бойових військових частин. Тому чекаємо відгуків про випускників від командирів підрозділів та пропозиції щодо подальшого нарощення базової загальновійськової підготовки", - зазначив Сирський.
Він також додав, що окрему увагу приділили навчанню офіцерів. Військове командування наголосило на важливості зміни програми й збільшенні термінів навчання.
"Не залишилась поза увагою підготовка офіцерів тактичної ланки, зміст якої наразі потребує удосконалення, в тому числі і збільшення термінів навчання. Такі пропозиції висловили начальники вищих військових навчальних закладів. На необхідності удосконалення підготовки офіцерів також наголосили і командири бойових бригад", - заявив Сирський.
Учасники наради запропонували розгортання курсів підвищення кваліфікації для підготовки офіцерів штабів за окремими напрямками діяльності.
Головком підкреслив, що кожен командир повинен нести відповідальність за якість підготовки штабу, тому в ході їх навчання повинен використовуватись принцип "командир навчається з підлеглими".
- Нагадаємо, з 1 листопада навчальні центри ЗСУ перейшли на програму проведення базової загальновійськової підготовки з терміном навчання 1,5 місяця. Раніше підготовка тривала 30 днів.
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