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У Генштабі оприлюднили попередні підсумки впровадження нової програми базової військової підготовки

Світлана Кравченко
2 грудня, 2024 понедiлок
11:07
Війна з Росією Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 1 грудня провів нараду з командирами щодо якості підготовки військовослужбовців. Серед іншого обговорили зміни програми навчання офіцерів

Зміст

Про це він написав у Facebook.

На нараді були присутні керівники структурних підрозділів Генштабу, командувачі видів та родів військ (сил), командири окремих бойових військових частин, начальники навчальних центрів та військових ВНЗ.

Військове керівництво обговорило попередні результати впровадження з 1 листопада нової програми базової загальної військової підготовки з терміном навчання 1,5 місяця.

"Вже у грудні перші випускники півторамісячного терміну навчання підуть до бойових військових частин. Тому чекаємо відгуків про випускників від командирів підрозділів та пропозиції щодо подальшого нарощення базової загальновійськової підготовки", - зазначив Сирський.

Він також додав, що окрему увагу приділили навчанню офіцерів. Військове командування наголосило на важливості зміни програми й збільшенні термінів навчання.

"Не залишилась поза увагою підготовка офіцерів тактичної ланки, зміст якої наразі потребує удосконалення, в тому числі і збільшення термінів навчання. Такі пропозиції висловили начальники вищих військових навчальних закладів. На необхідності удосконалення підготовки офіцерів також наголосили і командири бойових бригад", - заявив Сирський.

Учасники наради запропонували розгортання курсів підвищення кваліфікації для підготовки офіцерів штабів за окремими напрямками діяльності.

Головком підкреслив, що кожен командир повинен нести відповідальність за якість підготовки штабу, тому в ході їх навчання повинен використовуватись принцип "командир навчається з підлеглими".

  • Нагадаємо, з 1 листопада навчальні центри ЗСУ перейшли на програму проведення базової загальновійськової підготовки з терміном навчання 1,5 місяця. Раніше підготовка тривала 30 днів.
Теги:
Новини
військові
ЗСУ
Військові новини
Олександр Сирський
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