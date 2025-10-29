У Генштабі поки не встановили, чи карти, оприлюднені полковником Маньком є "з обмеженим доступом"

Про це повідомили у Головному управлінні комунікацій ЗСУ у відповідь на запит Еспресо.

"У Головному управління комунікації Збройних Сил України опрацьовано ваш інформаційний запит щодо поширення начальником Управління штурмових військ Збройних сил України полковником Валентином Маньком у соціальній мережі ТікТok серії фотографій, на яких видно топографічні карти. За результатами опрацювання інформуємо, що наявність (або відсутність) відомостей з обмеженим доступом в інформації, поширеній полковником Валентином Маньком, може бути встановлена лише після здійснення відповідної оцінки. Інформування громадськості щодо порушеного питання є можливим після проведення такої оцінки експертом з питань таємниць відповідно до розподілу повноважень", - повідомили в Головному управлінні.

Нагадаємо, керівник управління Штурмових військ полковник Валентин Манько опублікував у соцмережах фото з собакою, на якому видно військові мапи та планшет, що викликало скандал. За словами Сергія Стерненка, на фото видно мапи із грифом "таємно". Сам Валентин Манько запевнив, що це звичайна карта Google Map, на яку він особисто наніс позначки.