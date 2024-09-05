У Харкові СБУ затримала банкіра, який здавав російській воєнній розвідці локації ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У липні 2024 року контррозвідка СБУ затримала шпигуна, громадянина РФ, у власному помешканні.

Розслідуючи його злочини, українська спецслужба вийшла на його поплічника, яким виявився керівник відділу ще однієї місцевої філії популярного банку.

За вказівкою росіянина фігурант розвідував локації українських захисників, які залучені до оборони Харкова. Для цього зрадник об’їжджав територію міста на власному авто і приховано фіксував розташування військових об’єктів на телефонну камеру. Крім того, фігурант збирав для окупантів інформацію про місця та наслідки повітряних ударів РФ по місту.

Отриману інформацію він передавав російському шпигуну під час особистих зустрічей, а також за допомогою месенджера. Після кожного сеансу агентурного зв’язку зрадник видаляв усі повідомлення з анонімного чату.

"Утім, така конспірація не допомогла фігуранту. Після викриття російського шпигуна контррозвідка СБУ затримала також його інформатора", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у зрадника вилучено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Злочинні дії росіянина кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, серед яких – ч. 1 ст. 114 (шпигунство).

Обидва фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує від 15 років ув’язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.