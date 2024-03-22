У Харкові встановили особи загиблих унаслідок ракетного удару РФ

Про це повідомив у Facebook начальник слідчого управління головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

"Вже знаємо, хто саме загинув від ворожого удару у Харкові та чим саме били по цивільним. Двоє макетчиків-дизайнерів підприємства, яке займається вивісками - їм було 51 та 42 роки. Обидва згоріли на п'ятому поверсі. Одного з них ми ідентифікували завдяки співпадінню з ДНК його матері, іншого - зі зразками брата. Також встановили особи двох загиблих жінок. Одна з них працювала в цій будівлі бухгалтером на підприємстві, яке виготовляло електрообладнання. Їй було 56 років, тіло також знайшли на п'ятому поверсі. Її зразки співпали з відібраним ДНК рідного брата. Однією з перших ми ідентифікували 54-річну менеджерку зі збуту, її робоче місце теж було на п'ятому поверсі. Зразки ДНК співпали зі зразками її доньки", - написав Болвінов.

Особу ще однієї загиблої людини має остаточно підтвердити експертиза. За попередніми даними, це колега 54-річної менеджерки зі збуту, який працював головним інженером на тому самому підприємстві.

"Зразки букального епітелію матері головного інженера вже прямують до нас зі Слов'янська, там з нею працювали наші колеги. Ми точно знаємо, що цей чоловік перебував всередині під час удару. Другий день він не виходить на зв'язок. Вже завтра (22 березня - ред.) після досліджень та аналізів зможемо точно сказати, чи саме він є п'ятою жертвою воєнного злочину росіян", - написав Болвінов.

Що відомо про удар РФ по Харкову

Вдень 20 березня РФ завдала ракетного удару по підприємству в Холодногірському районі Харкова. За даними обласної прокуратури, окупанти били крилатою ракетою Х-59.

Унаслідок удару станом на вечір 21 березня було відомо про 5 загиблих і 9 постраждалих, із яких 8 людей госпіталізовано з травмами середньої тяжкості.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

22 березня в Харкові оголосили Днем жалоби.