У Харкові знесуть 26 будинків, які зазнали пошкоджень від агресії РФ

Про це повідомив мер Ігор Терехов в етері телемарафону.

"Люди звикли до місць, де вони жили. Вони були повністю облаштовані — дитячі майданчики, школи, стадіони. І щоб містяни могли всім цим користуватись, нам потрібно відбудовувати житло і на місці знесених будинків зводити нові багатоповерхівки", - сказав він.

За словами мера Харкова, цього року в місті ставили за мету побудувати близько сотні будинків, однак цього недостатньо.

"Тому будемо й далі відбудовувати житлові будинки, в тому числі ті, які зазнали дуже серйозних руйнацій", - додав Терехов.