У Харкові знесуть 26 будинків, які зазнали пошкоджень від агресії РФ
У Харкові знесуть 26 будинків: вони зазнали пошкоджень внаслідок російської агресії та не підлягають відновленню. Натомість на їхньому місці зведуть нові багатоповерхівки
Про це повідомив мер Ігор Терехов в етері телемарафону.
"Люди звикли до місць, де вони жили. Вони були повністю облаштовані — дитячі майданчики, школи, стадіони. І щоб містяни могли всім цим користуватись, нам потрібно відбудовувати житло і на місці знесених будинків зводити нові багатоповерхівки", - сказав він.
За словами мера Харкова, цього року в місті ставили за мету побудувати близько сотні будинків, однак цього недостатньо.
"Тому будемо й далі відбудовувати житлові будинки, в тому числі ті, які зазнали дуже серйозних руйнацій", - додав Терехов.
- 1 грудня повідомлялось, що заходи з нагоди святкування Дня святого Миколая, Нового року та Різдва з 6 грудня по 6 січня в Харкові вирішили провести на станціях метро.
- Актуальне
- Важливе