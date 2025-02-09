У Херсоні до квартири місцевої мешканки залетів ворожий безпілотник: жінка отримала мінно-вибухову травму
У неділю, 9 лютого, російські війська за допомогою безпілотників атакували середмістя Херсона. Один із дронів залетів до квартири місцевої мешканки, вона отримала поранення
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"У квартиру 66-річної херсонки в Дніпровському районі близько 16:30 влетів ворожий безпілотник", - повідомив він.
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За його словами, унаслідок інциденту жінка отримала мінно-вибухову травму.
"Наразі вона ушпиталена. Лікарі обстежують постраждалу", - додав Мрочко.
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- Із самого ранку середи, 5 лютого, російські загарбники атакували населені пункти Херсонської області. Унаслідок низки обстрілів загинув цивільний, ще щонайменше 18 - зазнали поранень.
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