У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Внаслідок чергового обстрілу міста поранення, несумісні з життям, дістав 74-річний чоловік. В момент атаки загиблий перебував на вулиці. Мої співчуття рідним", - написав Прокудін.

Він додав, що внаслідок атаки також пошкоджено два житлові будинки. На місце прибули фахівці для аварійно-відновлювальних робіт.