У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік
У Херсоні через російський обстріл в п'ятницю, 8 листопада, загинув 74-річний чоловік. Під час атаки він перебував на вулиці
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Внаслідок чергового обстрілу міста поранення, несумісні з життям, дістав 74-річний чоловік. В момент атаки загиблий перебував на вулиці. Мої співчуття рідним", - написав Прокудін.
Він додав, що внаслідок атаки також пошкоджено два житлові будинки. На місце прибули фахівці для аварійно-відновлювальних робіт.
- Увечері середи, 6 листопада, російська окупаційна армія обстріляла Херсон. Внаслідок атаки загинув чоловік, також до лікарні у тяжкому стані потрапила жінка.
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