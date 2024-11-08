У Києві 7 листопада ворожий БПЛА влучив у багатоповерхівку, де живе пані посол Естонії

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

За його словами, вранці 7 листопада будинок, в якому живе Аннелі Кольк, атакував російський безпілотник. Сама пані посол не постраждала.

"Ніхто не буде в безпеці в Україні, поки Росія не припинить свою агресію. Україні потрібно більше протиповітряної оборони, щоб захистити своїх мешканців", - наголосив Цахкна.

Early yesterday, the building where #Estonian amb @AnnelyKolk lives in #Kyiv was hit by a Russian drone.

She was lucky not to be harmed.



No one is safe in #Ukraine until Russia stops its aggression. ????????needs more air defense to protect its residents.

We must not get used to this. pic.twitter.com/bUTz3c5AT6 — Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 8, 2024