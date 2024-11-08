У Києві 7 листопада ворожий БПЛА влучив у багатоповерхівку, де живе пані посол Естонії
У Києві під час російської атаки у ніч на 7 листопада ворожий дрон влучив у будинок, де живе пані посол Естонії в Україні Аннелі Кольк
Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
За його словами, вранці 7 листопада будинок, в якому живе Аннелі Кольк, атакував російський безпілотник. Сама пані посол не постраждала.
"Ніхто не буде в безпеці в Україні, поки Росія не припинить свою агресію. Україні потрібно більше протиповітряної оборони, щоб захистити своїх мешканців", - наголосив Цахкна.
- Увечері середи, 6 листопада, російська армія запустила на територію України ударні БПЛА. Вночі 7 листопада у Києві працювала ППО, внаслідок падіння уламків пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі.
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